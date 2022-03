Vojna na Ukrajine „dohnala“ Katku k ďalšej dobrovoľníckej činnosti. Spoločne so súťažiacou Beou Karelovou sa zapojili do iniciatívy Kuchári bez hraníc. „Varia nonstop, tá hrana, pokiaľ vládzu, je dva dni, no je tu aj kuchár, ktorý nespal viac ako tieto dva dni, potrebujú sa vystriedať. Preto sme tu,“ prezradila Katka pre web RTVS. Vo Vyšnom Nemeckom sú už viac ako tri dni.

Bea zo šou Pečie celé Slovensko pomáha na Ukrajine. Zdroj: rtvs

„Je to zlé, dosť silné, keď vidíte tú situáciu – ľudia prichádzajú s jednou igelitkou, kde majú zbalené všetko, rozprávajú nám svoje príbehy so slzami v očiach, plačú, sú dezorientovaní,“ opísala Katka. „Ak strávite chvíľu na ukrajinskej hranici, pochopíte, že najcennejšia komodita nie sú peniaze, ale holý život, ľudia, ktorí si svoj život zbalili do jednej igelitky s nejasným cieľom,“ prezradila Katka na sociálnej sieti.