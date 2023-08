Najznámejší princ z legendárnej Popolušky Pavel Trávníček (72) sa vrhol do písania autobiografie. V knihe sa rozhovorí aj o súkromí – nevynechá ani vzťah s Libuškou Šafránkovou († 68).

Trávníček sa po zdravotných problémoch stiahol z verejnosti, no nečinne sedieť neostal. Kedysi najkrajší princ z obľúbenej Popolušky dnes s pomocou manželky chystá autobiografiu, v ktorej odhalí udalosti z pracovného, ale aj zo súkromného života a vráti sa aj k jeho filmovej láske Libuške. Kniha vyjde na českom a nemeckom trhu už tento rok, a to v rámci 50. výročia premiéry kultovky Tri oriešky pre Popolušku. „Dal som sa prehovoriť na vlastnú autobiografiu. Stále do nej vyberám fotky, ale všetky sa tam nemajú šancu vojsť,” prezradil pre české Aha!

Herca podľa jeho slov mrzelo, že Libuška sa nechcela zúčastňovať na ničom, čo bolo spojené s Popelkou. Zdroj: Reprofoto/Tri oriešky pre Popolušku

Pavel sa plánuje obsiahlo vyjadriť aj k spomínanej Šafránkovej, ktorá ho svojím správaním zarmútila. Nedokázal jej totiž odpustiť, že na Popolušku, ktorá ich preslávila na celý život, celkom zanevrela. „Libuška sa na ničom, čo je spojené s rozprávkou, nezúčastňovala. Ani keď sme s rôznymi televíziami a novinami robili o nej reportáže, nikdy pri tom nebola,“ sťažoval sa pred časom. Ako veľmi kritický k zosnulej kolegyni bude, je podľa jeho okolia stále vo fáze riešenia.