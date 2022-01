Pavel Bruchala mal rozbehnutú slušnú moderátorskú kariéru. Dlhé roky patril k tváram televízie Markíza, no v roku 2014 sa rozhodol, že to všetko zavesí na klinec a začne úplne nový život. Začal sa živiť zážitkovým cestovaním po celom svete, ktoré svojim klientom pripravuje doslova na mieru. A hoci väčšinu času trávi za hranicami, situácia na Slovensku mu rozhodne nie je ukradnutá. Najnovšie našim politikom poriadne naložil.

Vyštudovaný herec si po odchode z Markízy začal plnými dúškami vychutnávať novú prácu. Stal sa z neho profesionálny cestovný agent, ktorý pripravuje pre svojich klientov luxusné zážitkové dovolenky na mieru. Keď vypukla pandémia, mnoho plánov musel okamžite zrušiť. Postupne sa však hranice opäť otvorili a výhody majú zaočkovaní. „Ja som zaočkovaný už aj treťou dávkou, pretože očkovanie je pre mňa ako cestovateľa nevyhnutná vec. Vôbec sa nezamýšľam nad tým, prečo byť zaočkovaný alebo čo vakcína obsahuje. Ja tieto debaty neriešim. Slováci, s prepáčením, žerú odpad zo supermarketov, jedia čučoriedky z Peru, maliny z Maroka – a to ani nehovorím o poľských mäsách. Ale zrazu ideme riešiť, čo obsahuje vakcína,“ povedal pred pár dňami vo veľkom rozhovore, ktorý poskytol portálu Refresher. To, že sa vyjadruje takto otvorene, u neho nie je ničím novým. Servítku pred ústa si totiž nebral ani v minulosti a inak tomu nebolo ani teraz.

Pavel Bruchala Zdroj: Instagram Pavel Bruchala

Okrem očkovania totiž dosť drsne zabŕdol aj do témy influenceri a politika. „Na slovenskom internete sú ľudia, ktorí sú mi z duše nesympatickí, nesledujem ich a ani ich z princípu sledovať nechcem, lebo ich činnosť sa mi zdá prízemná a primitívna. Nech zarábajú na ľudskej hlúposti. My máme veľký problém vo vzdelaní. Ak nám zo škôl vychádzajú idioti, tak nech idú do školstva, športu, umenia alebo ekonómie, tú svoju debilitu budú v daných odvetviach rozširovať. Vidíme to na tom, že potom máme ministra financií ako Igor Matovič, čo ma výsostne uráža ako človeka a Slováka, že niekto ako Matovič – podvodník, plagiátor a pomstychtivý človek – je tam, kde je, lebo si ho národ zvolil,“ rozohnil sa v rozhovore a pri tomto mene neskončil.

Pavel Bruchala a prezidentka Zuzana Čaputová. Tú ako jedinú spomedzi politikov vychválil. Zdroj: Instagram Pavel Bruchala

„Je mi zle z populizmu, ktorý predvádza napríklad Boris Kollár. To je hádam najúchylnejší človek, aký na svete existuje. Keby som bol kňazom a on by si sadol do prvého radu v mojom kostole, vyženiem ho metlou, lebo by som sa bál, že mi do kostola udrie blesk. Ja ho rešpektujem, ale nech zo seba nerobí svätejšieho, ako je. Je to otec 11 detí s 10 ženami, iného takého človeka nepoznám, on musí byť svetový unikát. Uráža ma, keď si dá na sako krížik, bude sa modliť a bozkávať ruky pápežovi. To je pokrytectvo,“ otvorene povedal Bruchala svoj názor a nezabudol spomenúť, že verí, že raz príde aj na Fica a Pellegriniho. Po kritike však prišli na rad aj slová chvály. „Mne sa páči, ako Slovensko veľmi príjemným spôsobom reprezentuje prezidentka Čaputová,“ dodal. Celý rozhovor si môžete prečítať na webe Refreshera.