Investigatívny novinár bol dlhé roky súčasťou Markízy, dnes je tvárou RTVS. Minulú sobotu sa objavil v tolkšou Neskoro večer, kde vyrozprával príhody zo súkromia a podelil sa o trapas, na ktorý spomína doteraz. „Boli sme s kolegami na stretnutí a ja teda milujem papať. Mám rád všetky strukovinové prívarky, polievky, fazuľu, šošovicu. Boli sme na obede a vo mne to tak fungovalo a pracovalo a už sa to chcelo dostať na slobodu. Konečne som vyložil kolegyňu a prišla taká úľava, moment, že som v aute sám, a vtedy to prišlo. Iba plyn,” uistil Marcina.

Patrik sa po dlhých 26 rokoch v Markíze stal tvárou RTVS. Zdroj: RTVS

Na príhodu s policajtom vraj spomína dodnes. Zdroj: RTVS

„V tej sekunde oproti mne príslušník polície! A ja teraz predstava, že slušný chlapec, slušný moderátor a on ma zastaví, hlavu strčí do auta, neskutočne som sa hanbil,“ pokračoval. „Okamžite som vyskočil z auta, postavil som sa oproti nemu a on, pán Herman, čo tak doklady od auta a vodičské oprávnenie? Odbehol som si do auta, odovzdal som mu ich a v tom momente mi to došlo. Začal som rozmýšľať, čo si preboha myslí a pustil som sa do nekontrolovateľného rehotu,” vysvetlil a dodal, že sa musel podrobiť aj dychovej skúške.