Patrik Herman začínal svoju profesionálnu kariéru ako redaktor v Trnavskom hlase, neskôr pracoval v Slovenskom rozhlase a v Rádiu T. Pôsobil aj ako hovorca Mesta Trnava, a keď v roku 1996 začala vysielať televízia Markíza, stal sa jednou z jej prvých veľkých hviezd. Ako redaktor Televíznych novín začínal, keď mal iba 21 rokov. Neskôr pracoval na relácii Lampáreň, v ktorej 13 rokov riešil podnety bežných občanov z celého Slovenska. Tri roky bol aj šéfredaktorom redakcie publicistiky. Herman už desať rokov pôsobí aj ako vysokoškolský pedagóg a dlhodobo sa venuje mnohým charitatívnym projektom. Posledné roky moderoval reláciu Reflex a bol členom Nadácie Markíza.

Patrik Herman bude súčasťou Reflexu do októbra. Zdroj: TV Markíza

Herman bol neodmysliteľnou súčasťou Markízy, jeho náhly koniec je pre mnohých o to menej pochopiteľný. Ako sme sa však dozvedeli, o tom, že televízia s Hermanom do budúcnosti už neráta, sa šuškalo už dlhšie. Zrejme aj preto sa rozhodol, že prvý krok spraví práve on. „V Markíze sa už pred viacerými mesiacmi dohodli, že Patrika Hermana ako moderátora z obrazu stiahnu a na starosti bude mať už iba pravidelnú rubriku v Reflexe. Dôvodom bolo aj to, že jeho popularita postupne klesala, o čom svedčalo aj to, že v rôznych televíznych anketách dlho nič nevyhral a zakaždým ho prevalcovala redaktorka Kristína Kövešová. Okrem toho mnohí jeho kolegovia sa sťažovali aj na jeho nekolegialitu, čo zvyšovalo napätie v markizáckom tíme,“ dozvedeli sme sa od zdroja z televízie.

Patrik Herman v Markíze končí Zdroj: Instagram @pa3kherman

„Patrik Herman bol tvárou Markízy už od jej vzniku, čo je viac ako 26 rokov. Vďaka svojej profesionalite a príjemnému vystupovaniu si rýchlo získal sympatie divákov a na konte má aj viacero prestížnych ocenení. Patrik sa rozhodol pre kariérnu zmenu, chcem sa mu preto úprimne poďakovať za jeho dlhoročný a výrazný prínos v našich spravodajských či publicistických reláciách ako Televízne noviny, Paľba, Lampáreň či napokon Reflex,“ povedal generálny riaditeľ Markízy Matthias Settele. „Patrikovi Hermanovi sa chcem poďakovať za všetko, čo pre našu televíziu urobil. A nebolo toho málo. Patrik sa rozhodol odísť a ja to rešpektujem,“ vyjadril sa k jeho odchodu šéf spravodajstva Henrich Krejča. A kto ho v Reflexe na poste moderátora nahradí? Novou tvárou bude nebojácna redaktorka Kristína Kövešová. „Úprimne, bola som veľmi prekvapená, keď mi prišla táto ponuka, pýtala som sa, či to myslia vážne. Vnímam to ako novú výzvu, za ktorú som televízii vďačná. Pred moderovaním v štúdiu mám veľký rešpekt a budem sa snažiť kolegov – ale najmä ľudí – nesklamať. Práce investigatívnej novinárky sa však nevzdám. Terén, odhaľovanie nespravodlivosti a pomoc ľuďom sú primárne môj život,“ teší sa Kika. Diváci však budú Hermana v Reflexe vídať ešte v októbri.

Kristína Kövešová bude novou moderátorkou Reflexu. Zdroj: TV Markíza

„Stál som pri zrode Markízy a prežil som v nej úžasných 26 rokov – keď si to človek uvedomí, viac ako polovicu svojho života. Samozrejme, po toľkých rokoch je ťažké odísť a nebolo to ľahké rozhodnutie. Bude mi za ňou smutno, za všetkými kolegami, s ktorými mi bolo cťou spolupracovať. Markíza mi dala príležitosť a ja dúfam, že som ju nesklamal. Dobre si uvedomujem, že vďaka nej som tým, kým som. Veľa mi odovzdala a ja som sa jej to snažil o to viac vrátiť. Som jej vďačný za všetko, čo som vďaka nej zažil a čo som sa vďaka nej naučil. No nič netrvá večne a možno prišiel čas na zmenu,“ povedal Herman, ktorý už onedlho posilní tím verejnoprávnej televízie. Tam bude pôsobiť ako moderátor, zapojí sa do prípravy nových formátov, vzdelávania nových redaktorov a moderátorov a bude pracovať aj na charitatívnych projektoch.

„Veľmi sa teším, že na naše výzvy na spoluprácu s RTVS pozitívne reagujú aj odborníci z externého prostredia, ktorí chcú verejnoprávnu inštitúciu posúvať dopredu. Patrika Hermana vnímam nielen ja, ale aj verejnosť ako výraznú osobnosť, ktorá dlhé roky patrí k špičke vo svojej profesii a zároveň má blízko aj k charitatívnym projektom. Som rád, že svoje dlhoročné skúsenosti v týchto oblastiach môže teraz zužitkovať v RTVS. Držím mu v tom palce,“ povedal generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj.

