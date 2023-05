Thia je prezývka vychádzajúcej hviezdičky Cynthie Vittekovej, dcéry Patrície a Roba Vitteka. Vrhla sa na spevácku kariéru a len pred pár dňami vydala už aj svoj prvý videoklip. Pri tejto príležitosti prišla zaspievať do markizáckeho Telerána. S dcérou prišla aj mama Paťa.

Mladšia dcéra Patrície Vittek ide v šľapajach svojej mamy. Cynthia, ktorá vystupuje pod umeleckým menom Thia, sa predviedla v markizáckom Teleráne. Pred pár dňami dokonca predstavila svoj debutový videoklip k piesni Girl next door, v ktorej spieva aj o rozchode rodičov. Do rannej šou s ňou prišla aj mama Paťa, no pri pohľade na ňu ostali mnohí diváci zaskočení. V tvári sa zmenila natoľko, že ju takmer ani nespoznali.

Mladšia dcéra Patrície Vittek ide v šľapajach svojej mamy. Cynthia vystupuje pod umeleckým menom Thia. Zdroj: TV Markíza

,,Napichané pery, kyselina do tváre na vyrovnanie a vraj aj nos má urobený. Keď rozprávala, tak to bolo na ústach dosť vidieť," napísala diváčka Lucia. ,,Tiež pozerám a hľadám, kde je Patrícia," ozvala sa Pavlína. ,,Neviem, či má plastiky... Skrátka už nemá 20 a vek tiež dosť ženu zmení (hlavne, ak niekoho roky nevidíš a potom bum, padne sánka, že ako vyzerá)," pridala sa diváčka Sylvia. ,,Paťa bola top kočka šoubiznisu, ale teraz sa už na seba ani nepodobá," kopili sa komentáre.

