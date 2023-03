Moderátori Raňajok Miluška Bittnerová a Pavel Svoboda od rána sľubovali hviezdneho hosťa, ktorého sa diváci dočkali o pol dvanástej. Tou hviezdou bola Dáda Patrasová. Kedy presne mala prísť, radšej dopredu neohlásili. Nakoniec boli všetci radi, že vôbec dorazila. No, radi ako radi… Dáde celý čas vypadávali slová i fakty (vôbec si napríklad nespomenula na niektoré svoje filmy) a pôsobila dojmom, akoby do štúdia prišla z divokej nočnej párty. Mnohí si dokonca mysleli, že bola opitá. Moderátori mali čo robiť, aby pred divákmi zatajili herečkin stav. Dáda najnovšie vysvetlila, čo bolo za tým. Vraj išlo o chrípku a spikli sa proti nej moderátori.

Dagmar Patrasová Zdroj: Blesk

„K tomu, čo sa píše, iba toľko, že som do Novy išla s chrípkou a horúčkou. Moja chyba. Kto chce psa biť, vždy si nájde palicu. Nemala som tam chodiť chorá,“ odôvodnila Patrasová svoj stav, ktorý sa vraj stále nelepší,” prezradila redakcii extra.cz Patrasová. Potom sa pustila aj do moderátorov Milušky Bittnerovej (45) a Pavla Svobody (53), údajne sa proti nej spriahli! „Mám Dádu rada a to je jediné, ako na to budem reagovať,“ reagovala moderátorka.