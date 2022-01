FOTO Patrasová a Slováček prerábajú DOM: Všade samé ČAČKY, bábiky a pozrite na TIE obrazy!

Česká herečka Dáda Patrasová (65) strávila niekoľko rokov v dome spolu aj so svojím manželom, saxofonistom Felixom Slováčkom (78) a ich dvomi deťmi. No hudobník sa pred rokmi odsťahoval k mladšej priateľke. Po májovom rozchode sa opäť vrátil do ich luxusnej vily. Najnovšie sa rozhodol, že rodinnú vilu vylepší.