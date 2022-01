Kráľovná detských sŕdc a saxofonista od decembra znovu tvoria pár. „My sme sa nikdy nerozišli, stále sme manželia a Felix sa z nášho domu nikdy neodsťahoval,“ povedala Dáda s tým, že to nebolo len tak. „Ale trvalo niekoľko týždňov, počas ktorých ma Felix uisťoval, že už je z toho pobláznenia vonku. Bola v tom sekta a divná mágia, nebolo to tak, že by sa zamiloval do údajnej milenky. Beriem to tak, že bol pobláznený a nemohol sa z toho dostať,“ prezradila českému denníku Aha! Patrasová, ktorá manžela sprevádzala do obecného domu, kde bola vernisáž výtvarníka Romana Řeháka.

Zatiaľ čo herečka sa rozprávala s kamarátmi a rozdávala úsmevy na všetky strany, Felix mal hudobné vystúpenie. Po jeho skončení sa ihneď pridal k žene a po chvíli spoločne odišli domov. Muzikant je späť nielen v ich dome, ale otvorili sa mu aj dvere do Dádinej spálne. „Roky máme oddelené spálne. Manžel však tú moju opäť pravidelne a veľmi často navštevuje,“ zverila sa s úsmevom Patrasová.

