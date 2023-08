Najväčšia rana po jeho náhlom úmrtí zasiahla nepochybne muzikantovu rodinu. Hoci hudobník roky budil dojem, že žije v šťastnom manželstve, opak bol pravdou. V susednom Česku pred rokmi ešte ako ženáč, viedol druhý život v tom čase so 40-ročnou Milušou, ktorá mu v roku 2008 dokonca porodila syna Benjamína. Patejdl sa o svoju druhú rodinu vzorne staral a pravidelne ju navštevoval. To, že bol manželke neverný, sa prevalilo v roku 2011, keď ho načapali fotografi s mladšou milenkou. Hoci po prevalení aféry mlčal, neskôr prehovoril: „Chceme sa v pokoji rozumne dohovoriť a nájsť priateľskú a korektnú dohodu na východisko.” Nasledoval tak rozvod.

28. júl 2023: Jeden z posledných záberov Vaša Patejdla počas koncertu na festivale Benátská v českom Liberci. Zdroj: profimedia

Patejdl sa s bývalou manželkou Alenou, s ktorou má dvoch synov – Vaša a Roberta, rozviedol začiatkom roka 2014. Partnerku Milušu si zobral za manželku na jar 2015. Svadba sa konala vo Vatikáne. „Boli tam všetky moje deti. Bola to súkromná svadba v rodinnom kruhu, nechcel som okolo toho robiť rozruch,“ povedal v tom čase spevák, ktorý o ďalších detailoch hovoriť nechcel. Predchádzajúce 31-ročné manželstvo ukončil až v čase, keď už žil s novou partnerkou a ich synom. „Bol to permanentný stres a bolo to treba rozseknúť. Ukončiť jedno alebo druhé. Akurát si vyčítam, že som to neurobil skôr,“ netajil sa vtedy. Viacerí ho vtedy za to odsudzovali.

Vašo Patejdl s maželkou Milušou. Zdroj: Profimedia

„Snažím sa nemyslieť na to, že cudzí ľudia majú potrebu to riešiť spolu so mnou. Skutočne nemám chuť riešiť svoje súkromie pred zrakmi miliónov ľudí. Každý má svoj životný príbeh a ja sa nemienim nikomu verejne spovedať a ani nič nikomu vysvetľovať,“ vyjadril sa v minulosti pre Korzár a po rokoch dodal, že s exmanželkou Alenou, ako aj so synmi z prvého manželstva, má korektné vzťahy.

Vašo s manželkou Milušou a ich synom Benjamínom (15) žili v Prahe. Hudobník v roku 2021, počas pandémie covidu, poodhalil súkromie, keď prehovoril, ako mu jeho najmladší syn robí vrásky na čele. „Syn má také ťažšie obdobie, ktoré je veľmi náročné. Dáva nám to poriadne vyžrať a nedá sa nič iné ako počkať, až ho to prejde,“ priznal vtedy českému Blesku. Spevák však hneď nato povedal, že jeho najmladší syn mu nespôsobuje len nervy, ale aj pekné momenty. „Na druhej strane mi robí radosť, že je inteligentný a dobre sa učí. Len mi robí starosti, že chce byť youtuberom, ale azda ho to prejde,“ povedal pred dvoma rokmi Vašo.