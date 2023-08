Patejdl sa ako skladateľ filmovej hudby preslávil pesničkami do kultovky z roku 1985 Fontána pre Zuzanu a jej pokračovaní. Pesničky z neho ako Poďme spolu lietať, Ak nie si moja či Dvaja, poznajú všetci! A práve spomínaný legendárny muzikál z 80. rokov nedávno oživili v jeho koncertnej podobe. „Viete, keby mi niekto pred 40 rokmi povedal, že sa pesničky z Fontány pre Zuzanu stanú veľkými megahitmi, tak by som sa len pousmial. Sú veci, ktoré neviete predvídať a naplánovať, preto som vnútorne šťastný, že ten príbeh a moje piesne prežili celé generácie a majú čo povedať aj dnešnému publiku,” citovala TASR Patejdla v máji tohto roku.

Vašo Patejdl náhle zomrel vo veku 68 rokov. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CVvyyNnNv9h/

No a paradoxne v sobotu 19. augusta, v deň jeho úmrtia sa spomínaný muzikál v rámci open air vystúpení uskutočnil v Bratislave. Úvod bol pochopiteľne venovaný Vašovi. „Vystúpenie začneme úplne inak. Človek mieni a život mení situáciu v každej sekunde. Ak dovolíte, asi to radšej prečítam, lebo by som to nevedel dať z hlavy. Touto zmenou je smrť nášho kamaráta a skvelého človeka, dovolím si to povedať tak, ako sa to hovorilo o významných skladateľoch vážnej hudby, velikána československej populárnej hudby, autora nepočetných piesní filmových či scénických hudieb Vaša Patejdla. Takmer všetky pesničky z troch filmov Fontány sú jeho autorským dielom. A tak sa tieto jeho piesne stali nesmrteľné, ako on autor od dnešného dňa. Viete prečo? Lebo si ich budeme stále spievať,” povedal pred hosťami Dano Junas, ktorý v muzikáli stvárňuje zlostného starého pána Domoráka.

„Predstavenie venujeme najmä jeho pamiatke. Poznali sme sa od roku 1985, bol to vždy skromný, pokorný, milý, dobroprajný klenot. Ak sa teraz pozerá na nás zhora, určite hovorí vetu Freddieho Mercuryho Show must go on,“ dodal Junas, ktorý hostí vyzval na minútu ticha.



