FOTO Päťdesiatnici Ingrid a Miro z Lásky na chate: PERVERZNÉ REČI a NADRŽANÍ pred kamerami ×

Ingrid (52) zo šou Láska na chate síce nad Mirom (55) spočiatku ohŕňala nosom, no stačilo pár hodín na to, aby zmenila názor. Keď ho videla hore bez, úplne pookriala a dvojica sa na seba vrhla. A ich dialóg sa zapíše do televíznych análov!