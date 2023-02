Zakladateľ, spoluorganizátor súťaže Miss a tiež prezident zoskupenia Československý lev Jozef Oklamčák (66) je známy tým, že pravidelne zvykol usporadúvať párty so známymi osobnosťami. Covid ho však od toho odstavil, no vo štvrtok zorganizoval akciu v centre mesta. A na tej nechýbala ani moderátorka Karin Haydu (45).

Odborník na ženskú krásu Jozef Oklamčák zbožňuje okrem nádherných žien aj párty a veľké stretávky s priateľmi. Pre pandémiu však vyše dvoch rokov nemohol nič zorganizovať. Občas sa síce s priateľmi pri príležitosti narodenín stretol, no nebolo to nič veľké. Až doteraz. Oklamčák zorganizoval akciu, kde sa zabávalo do skorých ranných hodín. Ozdobou večera bola Karin Haydu, ktorá prišla v luxusnom svetlom kožuchu.

Prvý rad zľava: je Viliam Fischer, Jozef Golonka, Jozef Oklamčák a Igor Kmeťo. Zdroj: MARTIN DOMOK

„Bolo to otvorenie nového bratislavského disko klubu, kde sme sa s Jožkom Golonkom stali krstnými otcami. A urobil som spolu s majiteľom podniku pre našu hokejovú legendu prekvapenie pri príležitosti jeho 85. narodenín za prítomnosti členov zoskupenia osobnosti Československého leva a atmosféra bola tak fantastická, že niektorí, vrátane mňa, skončili ráno po 7. hodine. Jednoducho opäť som odštartoval tradíciu našich párty. A najbližšie bude Valentínska párty a potom k MDŽ atď.,” prezradil nám Oklamčák.