Herec a moderátor sa v roku 2019 rozviedol s manželkou Klaudiou, s ktorou má dve deti - Jakuba a Adelku. No a v januári minulého roka sa začalo pošuškávať, že Šoko randí s mladšou kolegyňou z brandže. Obaja pridávali na sociálnej sieti zábery z rovnakých miest, no so spoločnou fotkou sa nepochválili. O pár mesiacov nato sa prestali skrývať a komik pridal fotku s pôvabnou blondínou.

Juraj Šoko Tabaček bol roky tvárou Hornej Dolnej. Zdroj: Instagram/durosoko

Dvojica si nedávno prešla skúškou ohňom a zažila prvé väčšie odlúčenie. Hviezda z Hranice totiž musela pre prácu odcestovať na mesiac do Turecka. Ako túto „pauzu” vydržali? „Ťažko, nemôžem povedať, že by to bolo ľahké obdobie, lebo predsa sme boli prvýkrát od seba. Ale myslím si, že sme to zvládli. Keď sa Juraj vráti, tak si to vynahradíme, lebo pre zmenu teraz nie je doma on. Možno zabehneme aj niekde k moru,” priznala pre jojkársky Top Star.

