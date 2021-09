Azda neexistuje nikto, kto by si nepamätal na sitkom Mafstory, ktorý v minulosti vysielala JOJ. Odvtedy prešlo už 10 rokov a jeho hlavní hrdinovia sú stále v kontakte, či už pracovne, alebo súkromne. Nedávno sa spolu ukázali v spoločnosti.

Igor Adamec, ktorého si každý pamätá okrem detskej relácie Kakao aj ako účtovníka Milanka z Mafstory, nedávno pokrstil ďalšiu knihu v centre mesta. Okrem rodiny a priateľov ho prišli podporiť aj kolegovia z Mafstory. Tí sa tak po dlhom čase opäť stretli v spoločnosti. Adamec si dokonca Gabiku Dzuríkovú alias Pipinu vybral za krstnú mamu. No a tá si rovno zaspomínala aj na časy Mafstory s tým, že má odtiaľ dosť príhod, ktoré sa nahlas nemôžu prezentovať.

Martin Vanek, Peter Batthyány, Peter Sklár a Igor Adamec kedysi spolu na hokeji. Zdroj: Laďo Soudek

Okrem nej nechýbali na krste ani Martin Vanek alias Béla a Peter Sklár alias bos Ali. Napriek tomu, že Roman Fratrič alias Rudy, Peter „Banán“ Batthyány či Lukáš Hoffman neprišli, ostatní herci si vychutnali spoločne strávené chvíle. Mafstory sa od roku 2011 na JOJ-ke už nevysiela, no herci sú stále v kontakte.

„S Igorom spolu fungujeme od detských čias, chodili sme do divadla Ludus a potom sme sa stretli po škole, dlhé roky sme boli v divadle Gunagu s predstavením English is easy, Csaba is dead, na základe ktorého vznikla Mafstory. Funguje spolu už 30 rokov,“ prezradil nám Sklár. „Mafstory bolo úžasné obdobie, boli sme ešte veľmi príjemne mladí, ale aj teraz sa cítime mladí (smiech). Chodili sme spolu na lyžovačky, čiže aj naše deti spolu vyrastali. Vždy, keď môžeme, ideme na pivo alebo víno,“ dodal.

„Mafstory bola fajn, bol to program, na ktorý ľudia dodnes spomínajú, dodnes ho citujú,“ prezradil Adamec, ktorý by sa potešil jeho pokračovaniu – ibaže to nezávisí len od neho.