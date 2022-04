Zabudli, ako sa majú správať. Napriek tomu, že sa manželka speváka Roba Pappa snažila, aby uvarila čo najlepšie jedlo, príliš sa jej to nepodarilo. Hostia hlavné jedlo z mušlí neocenili. Súťažiacej Sise prišlo tak zle, že dokonca odišla od stola a niekoľko minút vonku na terase sa predýchavala.

„Verči, ja to ani neochutnám. Už teraz ma z toho napína,” reagovala Sisa. Výber jedla nebol šťastnou voľbou a okrem súťažiacich to prekážalo aj divákom. Poriadne sa predviedli aj Eugen a Tomáš, ktorí si dali štuple do uší, pretože nechceli počúvať, čo ďalší z partie Štefan hovorí počas večere.

