Šimon sa síce tvári, že je úplne nad vecou, no niektoré Kajine poznámky ho vedia poriadne naštvať. A hoci by pred ňou zrejme každý muž zutekal z chaty rovno do lesa, mladík dal tomu ešte šancu. Kaja a Šimon sa totiž rozhodli, že sa chcú naďalej spoznávať. A k tomu patria aj ich pikantné priznania pred kamerami. „Kedy si musela vyjsť zo svojej komfortnej zóny?“ opýtal sa jej Šimon. „Najšialenejšia vec, keď som fakt vyšla z komfortnej zóny, bolo to, že som sa s kamarátom vyspala vo wellnesse medzi ostatnými ľuďmi. Neviem, či to bolo zaujímavé pre nás alebo pre tých ľudí okolo,“ odpovedala bez okolkov. A Šimon, aby sa tiež hecol, zadelil: „Ja na vlakovej zastávke.“

Kaja a Šimon z Lásky na chate. Zdroj: TV JOJ

