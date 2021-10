Sympatická súťažiaca Magda vypadla v druhom kole. „Teším sa už na posteľ, aj keď aj tu bola dobrá, na také uvoľnenie a na deti. Potrebujem si trošku oddýchnuť. Bolo to veľmi náročné. Ja by som len odkázala ľuďom, že viem, že budú týchto ľudí posudzovať, no poviem úprimne, že šancu mal každý a je to veľmi náročné. Nie je to také jednoduché, ako si ľudia môžu myslieť,” prezradila Magda priamo po vypadnutí.

RTVS onedlho prinesie šou Pečie celé Slovensko. Zdroj: rtvs

Keďže šou sa natáčala vopred, súťažiaci sú už dávno doma a ďalej žijú svoje životy. A práve pani Magda sa rozhodla poriadne zamakať na svojej postave. „Cítim sa skvele, som ľahšia o 18 kilogramov,“ pochválila sa na Instagrame.