FOTO Do Pána profesora sa vráti Pocisková: Po SEXE v minulej sérii sa medzi nimi stane TOTO ×

Nela Pocisková (31) už nejaký ten týždeň hviezdi v jojkárskej Nemocnici, no najnovšie si to namierila aj do markizáckeho Pána Profesora. A tam opäť podľahne šarmu Sama Vozára.