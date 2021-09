Ukrajinec Vladko sa najprv zviditeľnil na Farme a teraz sa rozhodol predviesť svoje kulinárske schopnosti v relácii Bez servítky. Hosťom pripravil ruské menu. Kaviárové chlebíčky, boršč a peľmene (plnené taštičky s mäsom).

Vlado v strede s ostatnými účastníkmi. Zdroj: tv joj

Do varenia sa síce pustil s úsmevom na tvári a na hostí sa tešil, no tým veľmi do smiechu nebolo. Keď vošli do jeho bytu, ostali poriadne zaskočení. Mŕtva kobylka na koberci, špinavé steny v kuchyni a kúpeľňa v katastrofickom stave. Znechutení boli aj diváci. „Fuj, to by sa mal hanbiť v takej špine variť, aspoň si mohol trochu upratať, tá chladnička je špinavá a špina bola všade,” napísala diváčka Martina. „No to bol hnus a kvapky potu mu padali rovno do cesta, humusák,” pokračovala pani Jolana. Vlado súperov neohromil ani programom. Pripravil si karaoke, no všetky texty boli v azbuke. A tak získal iba 19 bodov.

