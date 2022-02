Gregor Mareš už niekoľko rokov moderuje súťaž Duel a najnovšie už aj Duel šampiónov. Diváci sa tam môžu tešiť na svojich obľúbených súťažiacich, ktorí sa zapísali do histórie relácie. „Duel šampiónov! V prvom ročníku proti sebe nastúpi 7 najlepších hráčov v histórii Duelu. Nezabudnite sledovať každý piatok a sobotu o 17.40 hod. na Jednotke. Zľava predný rad: Slavo – 33x, Martin – 24x, Dušan – 17x, Ondřej – 17x, Evka – 12x, Pavol –12x a Andrej – 15x výhra,“ informuje RTVS na sociálnej sieti. Už teraz je jasné, že to bude poriadne napínavé a je sa na čo tešiť.

Slavo Hlásny s moderátorom Gregorom Marešom. Zdroj: rtvs

Na spoločnej fotke, ktorou sa pochválila televízia, je už na prvý pohľad vidieť, že zatiaľ najúspešnejší účastník súťaže Slavo Hlásny z Levíc sa výrazne nezmenil. Mierne zostarol, ale stále je to on. Ako sme u neho boli zvyknutí pred rokmi, stále dáva prednosť voľnému oblečeniu a tmavým farbám. Vlasy mu, rovnako ako kedysi, stále padajú do očí. Aké vedomosti Slavo predvedie, uvidíte už v najbližších častiach.

