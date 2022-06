Finalistka Diana Kovaľová sa vtedy prebojovala až do TOP 5. Po jej výkonoch porota takmer zakaždým stratila reč a vychválili ju do nebies. ,,Dianka, nestáva sa mi, že by som nemal slová, ale keď poviem, že vidím jeden z najväčších talentov, ktorí prešli týmito súťažami, tak nie som ďaleko od pravdy. Netuším, kde skončíš, ale prajem ti, aby si so svojím talentom, narábala veľmi rozumne, lebo je obrovský," povedal jej v živom prenose dojatý Habera.

Dianka Kovaľová skončila na druhom mieste. Zdroj: tv markíza

Víťazkou celej šou sa však vtedy stala Barbora Piešová. O Dianke odvtedy nebolo vôbec počuť. Keďže sa narodila v španielskej Malage, navyše rodičom muzikantom, ktorí tam žijú, po šou sa tam vrátila. Španielsko aj Slovensko ale považuje rovnakou mierou za svoj domov, no v prípade zaujímavých pracovných ponúk bola vtedy rozhodnutá presťahovať sa na trvalo na Slovensko. Z týchto plánov ale padlo. Čo je s ňou teraz?

Dianka bola v piatok hosťom markizáckeho Telerána. Ako priznala, v Španielsku tento rok zmaturovala a teraz je už pevne rozhodnutá, že sa vracia na Slovensko a chce tu naplno rozbehnúť svoju spevácku kariéru. Dokonca si zmenila meno na Diana K. a živom vysielaní predviedla aj čo to zo svojej tvorby. Od SuperStar sa však vôbec nezmenila. Je stále rovnako skromná, krásna a hlas má ako anjel.

