Martin Kittner. Kto by si tohto spievajúceho kaderníka nepamätal? Ľudia ho spoznali vďaka piesňam „Prečítaj list“, „Spievajúci kaderník“ či „Čítam ťa rád“, ktoré sa začali hrávať v minulosti na už neexistujúcej hudobnej stanici MusicBox.

FOTO Pamätáte si na spievajúceho kaderníka Martina Kittnera? DNES by ste ho už vôbec NESPOZNALI

Martin Kittner alias spievajúci kaderník sa preslávil v roku 2002. Dodnes si všetci pamätajú jeho temnú vizáž, ktorú nosil v klipoch. Čierny koženkový plášť, slnečné okuliare nagélovaný peroxidový účes. Napokon jeho hviezda zhasla a hudobník sa na dlhé roky stiahol do úzadia. Minulý rok však prijal pozvanie do markizáckej Chartshow. V rebríčku s názvom Najuletenejšie slovenské hity obsadil 10. miesto a svoju najznámejšiu pieseň prišiel zaspievať priamo do štúdia. Už vtedy vyrazil všetkým dych tým, ako sa radikálne zmenil.

2002: Martin Kittner Zdroj: archív

Dnes by ste ho totiž sotva spoznali. Martin Kittner od základov zmenil imidž. Zapustil si bradu, zmenil farbu vlasov a... výrazne pribral. Presvedčte sa sami.