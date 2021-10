Čoskoro to bude tridsať rokov, čo padla prvá klapka obľúbeného seriálu Pestúnka Fran, no jej hlavná predstaviteľka, herečka Fran Drescher (64), akoby vôbec nestarla.

Americká herečka s rumunskými koreňmi Francine „Fran" Joy Drescher oslávila na konci septembra 64. narodeniny. Vek by jej však uhádol len málokto. Tmavovlasú krásku najviac preslávil seriál Pestúnka Fran, v ktorom stvárnila hlavnú postavu Fran Fine. Zábavný seriál sa začal točiť už v roku 1993, od jeho prvej epizódy teda čoskoro uplynie 30 rokov. Drescher seriál obohatila aj o svoj temperament a herecký um. Spoločne so svojím prvým manželom Petrom Marcom Jacobsom sa podieľala aj na režírovaní sitkomu a písaní scenára, do ktorého zakomponovala rad svojich vlastných životných skúseností a zábavných zážitkov.

Seriálová Fran Fine nielenže vychovávala deti svojím neopakovateľným spôsobom, pomútila hlavu aj pánovi Maxwellovi Sheffieldovi, ktorý ju nakoniec “musel” požiadať o ruku… Zdroj: Profimedia

Život herečky však ani zďaleka nebol vždy prechádzka ružovým sadom. Peter v priebehu manželstva zistil, že je gej. Pár sa preto rozviedol. Rozvodom sa však skončilo po troch rokoch aj jej druhé manželstvo s podnikateľom Shivom Ayyaduraiem (57). V otvorenom rozhovore s Larrym Kingom opísala traumu, ktorá sa im stala. V roku 1985 sa do ich domu vlámali zlodeji. Doma bola vtedy Drescher, jej manžel a aj ich kamarátka. Agresori obe ženy znásilnili, zatiaľ čo herečkin spútaný manžel sa musel na všetko pozerať.

V seriáli Pestúnka Fran si zahrala po boku Charlesa Shaughnessyho. Profimedia Remove Vybrať z banky Nahrať z PC Nahrať z URL

Fran Drescher tiež bojovala s rakovinou maternice. „Bolo to zvláštne, že zrovna moje reprodukčné orgány dostali rakovinu. Ale bolo to aj úžasné utvrdenie, že si bolesť nájde svoju cestu presne na to správne miesto, keď sa s ňou nevyrovnáš. Keďže som nevenovala pozornosť mojej vlastnej zraniteľnosti, bolesť zo znásilnenia sa mi uhniezdila v maternici," zverila sa pre časopis InStyle. Napriek všetkým ranám však Fran ani po rokoch optimizmus nestráca a energie má stále na rozdávanie. Dodnes je aktívnou herečkou, scenáristkou a pracuje aj na rôznych projektoch. A vyzerá vynikajúco!