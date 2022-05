V úlohe syna Mitcha Buchannona sa v 90-tych rokoch objavil Jeremy Jackson. Jeho cesta do sveta šoubiznisu začala už keď mal 6 rokov, keď začal účinkovať v rôznych reklamách. Okrem herectva sa venoval aj hudbe a dokonca vydal dva albumy v rokoch 1994 a 1995.

Hobie Buchannona si každý pamätá zo seriálu Pobrežná hliadka. Zdroj: archív

Fanúšikovia si ho však pamätajú najmä ako mladého Hobieho z Pobrežnej hliadky, ktorý bol neodmysliteľnou súčasťou seriálu niekoľko rokov. A ako to býva zvykom, aj s ním skorá sláva poriadne zamávala. V mladom veku už podľahol alkoholu a aj drogám. Netajil sa tým, že práve závislosť prispela k tomu, že v seriáli Baywatch skončil. V 19 rokov ho chytili aj s drogami a odsedel si 90 dní vo väzení. „Mal som slávu, mal som ženy, mal som peniaze a všetko som to zahodil. Bral som najmä pervitín, odvtedy to so mnou šlo dole vodou. Pil som, koksoval, užíval si ženy a sex. Vymklo sa to spod kontroly,“ priznal pred rokmi v programe Celebrity Rehab. Jeremy vtedy úspešne absolvoval aj odvykačku. Z bývalého herca je dnes kopa svalov a tvár mu pokrýva prešedivená až biela brada. Dnes sa živí ako osobný tréner a pomáha ľuďom bojovať so závislosťou.

