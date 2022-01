Samantha mala len 16 rokov, keď sa prvýkrát objavila polonahá v britskom bulvárnom denníku. V 80. rokoch to bola zaručená cesta, ako zaujať masy, zviditeľniť sa a presláviť. Vďaka bujnému poprsiu a štíhlej postave zaujala Samantha natoľko, že sa na tretej strane denníka objavovala pravidelne. Postupne sa jej začali hrnúť ponuky od prestížnych pánskych magazínov, medzi ktorými nechýbal ani ten najznámejší.

Samantha počas svojej najväčšej slávy. Zdroj: profimedia

Sexbomba 80. rokov nedávno prijala pozvanie do markizáckej Chart Show. „Milujem to tu. Páčia sa mi budovy, architektúra a ľudia tu sú veľmi srdeční a priateľskí. Slovensko je pre mňa miesto, kam sa vždy rada vraciam,” reagovala na otázku, ako sa jej páči v Bratislave. Blondínka plánuje vlastnú televíznu šou. „Áno, bude to seriál o mojom životnom príbehu za rok a pol. V šoubiznise som už 40 rokov. Takže mám čo povedať. Mala som veľmi zaujímavý život,” prezradila s tým, že ju čaká svadba s partnerkou, no stále netuší, kedy konečne bude.

„Stále čakáme. Pre covid sa svadba zrušila už trikrát, takže dúfam, že bude už tento rok. Držte palce,“ dodala blondínka, ktorá sa za ten čas, čo je na scéne, zmenila. Svojej povesti však neostala nič dlžná. Ukázala sa v gýčových korzetových šatách, akoby si odbehla z nočného baru.

VIDEO Kráľovná diskoték Samantha Fox: Holé prsia ukazovala už ako 16-ročná