V roku 2011 bola televíznym hitom relácia Mama, ožeň ma. Predviedlo sa v nej niekoľko nezabudnuteľných ľudí, ktorých si fanúšikovia pamätajú dodnes. My sme zistili, čo aktuálne robí drsná Paulínka.

Elektrotechnik a DJ Miro patril pred rokmi k najsvojráznejším účastníkom tejto šou. Domov si vtedy nasťahoval dve ženy. Púchovčanku Eriku a drsnú Paulínu. Už od prvého stretnutia mu bola sympatickejšia Paulína, čo pravidelne dokazoval tým, že chcel vedieť o každom jej kroku a snažil sa na ňu zapôsobiť aj svojím hudobným talentom. Ona ho však mala v paži a dávala mu to aj výrazne pocítiť.

Romana a Alenu preslávila jojkárska šou. Zdroj: tv joj

Ani s jednou dievčinou mu to vtedy nevyšlo. A čo je dnes s „jeho“ Paulínkou? Kedysi pracovala vo firme na ovládanie, sledovanie a zabezpečenie vozidiel a aktuálne podniká. Ponúka reklamné a marketingové služby a robí aj čašníčku. A nie hocikde – priamo na tanečnej súťaži Let´s Dance, kde hosťom podáva vodu a zbiera poháre. Od zoznamovacej šou sa poriadne zmenila, no stále je to ona. Fotkami z tanečnej šou sa pochválila na svojom profile na sociálnej sieti.