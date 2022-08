Počas roka v šou Julka dokázala, že všetko sa dá, len človek musí ísť za svojím cieľom. Nielenže schudla 65 kíl, ale urovnali sa jej aj vzťahy medzi matkou a manželom. Hoci najviac túžila po druhom dieťati (preto sa aj prihlásila do šou), lekári jej to ani po šou neodporúčali. „Keďže operácia bola náročný krok a to hojenie je ešte stále vo vývine, nechali sme druhé dieťa zatiaľ tak, ani lekár to zatiaľ neodporúča. Všetko spojené s operáciou bolo pre mňa veľmi náročné,“ prezradila v tom čase pre markiza.sk Juliana.

Juliana išla s Marošom Molnárom zhadzovať z váhy 140 kíl. Zdroj: tv markíza

O čom však dlho snívala, sa jej konečne splnilo. Jej prvorodený syn Tomáško má už súrodenca. „Mám sa výborne. Julinka sa nám narodila 14. júla, a tak si zatiaľ zvykáme a hľadáme nejaký režim. Tomáško je veľký brat a zo sestričky sa veľmi teší. Môj život sa zmenil a cítim sa úžasne. Chodíme na prechádzky, keďže maličkej sa veľmi páči v kočíku,“ prezradila pre markiza.sk šťastná mamina. Nové časti Extrémnych premien sledujte už od 7. septembra na Markíze.

