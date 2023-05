FOTO Pamätáte si na hit "Ty si moja láska"? TAKTO dnes vyzerá jordánsky spevák LOBO! ×

Kedysi na jeho hitoch fičal snáď každý, no potom upadol do zabudnutia. Reč je o legendárnom jordánskom spevákovi Lobovi (48), ktorý je autorom hitu Ty si moja láska. Hudobník vo štvrtok zavítal do Telerána. Za tie roky sa akoby ani nezmenil.