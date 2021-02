Diana Kovaľová (16) patrila medzi horúcich favoritov na víťazstvo v SuperStar. To jej vyfúkla Barbora Piešová (20). Talentovaná speváčka žije v Španielsku a nedávno zavítala na Slovensko.

V tom čase len 15-ročná Diana ohurovala porotu minuloročnej SuperStar každým kolom. Diváci ju tak právom posunuli až do finále. V ňom však nebodovala. Spevu sa však venuje i naďalej a najnovšie sa vo štvrtok predviedla v relácii Zlaté časy, kde vystúpila s Petrom Cmorikom. Po nakrúcaní sa zvečnila s velikánom, humoristom Milanom Lasicom, ktorý je stabilným hosťom Vacvalovej relácie. So speváčkou si chotne zapózoval. Veď kto by odmietol fotku s atraktívnou mladučkou blondínkou v mini?

Diana Kovaľová v čase SperStar. Zdroj: TV MARKIZA