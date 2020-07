Keď sa Ján Hodoň (39) prihlásil do Extrémnych premien, ručička na jeho váhe ukazovala šokujúcich 301 kilogramov. Ako dnes vyzerá?

Nadmerne obézny Hodoň spôsobil v markizáckej šou poriadny rozruch. „Toto je všetko len moja chyba. Vyzerám otrasne. Vyzerám ako zviera,“ zúfal si vtedy nešťastník. Vďaka markizáckej šou Extrémne premeny sa mu podarilo zhodiť neuveriteľných 180 kíl a v cvičení pokračuje aj naďalej. Aktuálne zavítal do Telerána, kde povedal, ako sa mu vodí. „Držím sa stále na váhe 105 kíl. Nepriberám. Riešim tréningy, cvičím so skupinou 250 ľudí. Raz do mesiaca si doprajem aj vyprážané jedlo,“prezradil v Markíze Hodoň.

Ján Hodoň v čase, keď výrazne schudol. Zdroj: TV MARKÍZA

