Hymnu Ten príbeh nekončí poznal v roku 2009 každý fanúšik speváckej šou. Víťazom sa vtedy stal Martin Chodúr, ktorý si vybudoval naozaj slušnú kariéru. Druhé miesto obsadil Miro Šmajda. Čo má nové? „Teraz budem vydávať album s mojou kapelou Terapia, stihneme to vďaka Bohu pred Vianocami. Takže sa na to veľmi teším a aj fanúšikovia, keďže už dvakrát sme to prekladali. Na to, aké boli obmedzenia, mám za sebou naozaj super koncertnú sezónu a pôsobím aj s kapelou Walda Gang,” prezradil Miro pre web markiza.sk.

Miro Šmajda. Zdroj: Ján Zemiar

Okrem hudby sa však venuje aj niečomu inému. "Začal som sa venovať aj foteniu. Mám vlastný ateliér na Pražských Vinohradoch a fotím rôzne kampane a koncepty. Som tým zahltený, ale nesťažujem sa, lebo ma to veľmi baví. Robí mi radosť všetko v kreatívnej sfére,” dodal.