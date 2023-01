Habera občas býva aktívny na sociálnych sieťach, kde sa vyjadruje aj k témam, ktoré rezonujú spoločnosťou. Najnovšie sa poriadne vytočil. „Tak toto mi hlava neberie! Toto je Jozef Štibraniy – jeden z mála žijúcich strieborných medailistov z MS vo futbale v roku 1962 v Chile. V tom čase to boli svetové hviezdy, presne tak isto ako tie dnešné. Som veľmi rád, že som ho stretol a že sme sa mohli porozprávať. Ale o tom som nechcel písať,” zveril sa Habera na Instagrame a vrátil sa aj k odmeňovaniu v očkovacej lotérii počas covidu.

„Pán Jozef ma 83 rokov a za skvelú športovú činnosť poberal od štátu športový dôchodok 19,90 eur. (to nie je preklep!!!) Dočítal som sa, že aj ten mu ale teraz náš štát zrušil !?!? Fakt táto smiešna odmena za jeho zásluhy tak strašne zaťažovala ekonomiku našej krajiny? Náš štát rozdáva jednotlivcom v nejakej debilnej očkovacej lotérii až po 100 000 eur (áno – stotisíc eur každému !!!) za to, že sa dali zaočkovať a tým, čo šírili alebo šíria dobré meno našej krajiny po svete, nemôžme dať, čo si naozaj zaslúžia!!! To už komu zase preplo?” rozhorčil sa Paľo.

„Nebolo by spravodlivé hodiť do zákona, že športovec, ktorý pri reprezentácii našej krajiny dosiahne výrazný úspech - napríklad medailu z majstrovstiev sveta, Európy alebo olympiády by dostával od štátu doživotný dôchodok? Zase tak veľa ich nie je, aby to položilo našu krajinu. Mladším generáciám by sme ich mali pripomínať. Takto sa akurát môžeme hanbiť za to, ako si ich nevážime. Ja len, že ma to už dlhší čas prekvapuje a mrzí,” dodal.