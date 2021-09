Leoš Mareš sa už v deviatej sérii netajil tým, že on ako „nespevák“ je v porote na to, aby hodnotil spevákov na základe svojich pocitov. Zato profesionál Paľo dbá vždy na každý tón. A práve preto medzi nimi často dochádza k poriadnym hádkam, keď-že nesúhlasia s hodnotením druhého. Počas druhého kastingu ich rozhádala 22-ročná Daniela Bakšiová z malej obce pri Košiciach.

A to všetko pre mladú Košičanku Danielu. Zdroj: tv markíza

Prvá pesnička totiž nádejnej speváčke vôbec nevyšla. Po výkone sa rozplakala a upokojovať ju musela porotkyňa Patricie Pagáčová. Paľo Habera jej však dal druhú šancu. Dievča sa toho chytilo a zaspievalo slávne Čerešne od Hany Hegerovej. Danielina verzia sa Haberovi veľmi páčila, no keďže Čeky a Leoš Mareš nemali rovnaký názor, Paľa to dosť rozladilo. „Ja si dokonca, Daniela, myslím, že sa dostaneš veľmi ďaleko, pretože si sem prišla s obrovskou emóciou,“ povedal jej Habera. „Toto bol brutál, tá keď zaspieva dobrú vec... pozrite, čo z nej ako z osoby lezie. Toto je Hana Hegerová jak vyšitá,“ snažil sa presvedčiť kolegov Paľo. To by však nebol Leoš, aby neprilial olej do ohňa.

„Ale Hana Hegerová nemôže nikdy vyhrať SuperStar! Bacha na to!“ zakričal, keď odchádzal zo svojho miesta. „Môže!“ oponoval mu rázne Paľo. „Nemôže!“ provokoval ho ďalej Leoš. „Táto môže vyhrať SuperStar!“ zvýšil už Habera hlas. Mareš však išiel ďalej. „Určite nie!“ opakoval. „Ja som si tým istý!“ chcel mať Habera posledné slovo, no Mareš mu stále skákal do reči, že to nie je možné. Ako to s ňou dopadne, uvidíte už dnes večer na Markíze.