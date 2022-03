Paľo Habera opäť zavítal na Slovensko, kde si užíva dovolenkové chvíle. Spevák sa aktuálne nachádza v rodnom Brezne, a keďže je zima v plnom prúde, neváhal, oprášil lyžiarsky výstroj a šup ho na svah. „Brezno a Tále – tu som doma,“ pochválil sa Habera na svojom Instagrame a priložil aj video. To ho zachytáva, ako brázdi slovenské kopce na lyžiach. „Celá Peťa Vlhová (smiech)! Ešte pár tréningov a je to tam,“ reagovala fanúšička Majka. A nielen Vlhová má konkurenciu! Keď toto uvidí náš najlepší lyžiar Adam Žampa… A spevák bol vo výstroji nespoznateľný. „Lyžovali sme spolu a ani sme nevedeli, že ste to vy,“ napísala mu fanúšička Ľubka.

Paľo Habera patrí medzi najobľúbenejších spevákov. Zdroj: https://www.instagram.com/p/B8rMOEVjhL4/

