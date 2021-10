Uši porotcov prišiel do SuperStar preveriť aj sympatický Sebastian. „Ahoj, ja som Sebastian, mám 30 rokov, som veriaci, milujem hudbu. Narodil som sa s detskou mozgovou obrnou, navyše som sa narodil rodičom, ktorých nepoznám, takže som adoptovaný. Maminka si ma vzala aj s tým, že nebudem chodiť, ale dostala sa k nej Vojtova metóda a rozchodila ma. Takže sa stal zázrak,” povedal o sebe na úvod. Pred porotu sa postavil v rifliach na traky a vtedy ešte nikto netušil, čo bude nasledovať.

Sebastian ohúril porotu vlastnou tvorbou. Zdroj: tv markíza

„Ja som sa prihlásil do SuperStar, pretože spev je poslanie. A keďže skladám aj moje piesne, hudbu, texty a zároveň som veriaci, v tej viere je moja obrovská nádej,” odpovedal na otázku Moniky Bagárovej. Vtedy ešte Paľo Habera nesklamal a Sebastiana trochu podpichol. „Vieš o tom, že tu sa dajú vyhrať aj peniaze. Čo by si s nimi urobil?” zisťoval ešte suverénny Paľo. „Ja mám chorého brata, ktorý žije v špeciálnom domove. Tak by som sa chcel postarať o moju rodinu, pretože maminka to má s bratom naozaj ťažké. A, samozrejme, urobiť si radosť,” reagoval pokorne sympatický chlapec, ktorý sa rozhodol predviesť svoju vlastnú tvorbu.

Sebastian prišiel do SuperStar s vlastnou tvorbou. Zdroj: tv markíza

Keď však začal hrať na piane a zaspieval svoju anjelskú pieseň, porotcov totálne odzbrojil. Keď dohral, drsný Paľo akoby sa odrazu vyparil. Habera mal oči plné sĺz, čo prekvapilo aj jeho kolegov. „Paľo plače, to sa len tak nevidí,” konštatoval Leoš Mareš. „Snažím sa to držať vnútri,” reagoval iba sťažka Habera, na ktorom bolo vidieť, že v hrdle má obrovskú hrču. „Niekedy sú tóny nie ten rozhodujúci prvok v umení, pokiaľ všetko ostatné je v poriadku,” pokračoval v hodnotení, no niečo ho v tom momente zastavilo. „Hovoril som, že sa mi ten sopeľ raz pustí a dnes sa to stalo. V tvojom balíčku to bolo teraz dokonalé. Nevieš spievať, pritom to, čo sa udialo, bolo veľmi emočné. To bol ten šíp, ktorý preletel ponad nás všetkých a všetkých zasiahol. Rozmýšľam, či to neponúknuť nejakému spevákovi, že by ste to spolu nahrali. Ďakujem, že si prišiel. Málokto so mnou narobí takéto orácie ako ty,” dodal porotcovský kat. Vidieť takto rozcíteného Haberu bolo skutočne raritou. Vystúpenie Sebastiana si pozrite už dnes večer na Markíze.