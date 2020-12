Síce má líder Teamu spevák Paľo Habera iba dva roky do okrúhlej 60-ky, no kondíciu a telo má ako štyridsiatnik. Partnerka Daniela Peštová môže byť pyšná na svojho muža. Ten si však už roky dáva do tela, keď si rád vyrazí na bicykel a do posilňovne. A tak tomu bolo aj nedávno. „Hotovo! Niekedy sa mi fakt nechce, ale nakoniec som vždy šťastný, že som si zacvičil,“ pochválil sa Habera s fotkou, ako maká vo fitku. Spevák aj poriadne napol bicepsy a pomaly môže ašpirovať na Ramba.

Habera s partnerkou Peštovou. Zdroj: instagram