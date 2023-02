V Holíči bude v lete poriadne horúco! Obľúbený Cibula fest sa vracia na stage s podtitulom Česko - Slovenský festival a príde s viacerými zmenami. Príprava 14. ročníka jedného z našich najväčších festivalov, je už v plnom prúde. Organizátori sľubujú, že CIBULA FEST 2023 bude najsilnejším vo svojej histórii. Na koho každého sa môžu návštevníci tešiť?

Festival sľubuje špičkových interpretov ako napríklad No Name, Tomáš Klus, Gladiátor, Peter Nagy a Indigo, Horkýže Slíže, Heľenine oči, Kali a Peter Pann či Paľa Haberu s TEAM-om. Práve s ním súvisí jedna z najväčších zmien, a to jeden plnohodnotný festivalový deň naviac. Pôjde o nedeľu a hlavným headlinerom tohto dňa bude práve Paľo Habera.

Pavol Habera a TEAM mieria na Cibula fest 2023 - ako headlineri tretieho festivalové dňa. Zdroj: Instagram

Festival doplnia ďalšie zvučné mená a skupiny, organizátori avizujú aj jednu z najobľúbenejších kapiel súčasnosti v Česku a na Slovensku. Areál pri letisku Holíč, bude tak pre svojich návštevníkov nachystaný celý víkend - od 21.7-23.7. 2023.