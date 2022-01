Partnerka speváka Paľa Haberu Daniela Peštová už roky patrí medzi celosvetovo uznávané modelky. Jej postavu jej môžu závidieť aj výrazne mladšie ročníky. No a to, že ju má doma v spálni líder kapely Team, mu určite závidí mnoho pánov. Česká kráska na jeseň 2021 oslávila už 51 rokov, no rozhodne na to nevyzerá. V jej prípade sa dá celkom určite povedať, že vek je iba číslo – a ona to dokazuje čím ďalej, tým viac. Postavičku má ako tridsiatnička, dokonca aj niektoré dvadsiatničky by jej mohli jej krivky závidieť. A keďže nepatrí medzi známe ženy, ktoré podstúpili rôzne vylepšenia, jej prirodzená tvár je krásna aj bez štipky líčidiel. O čom tiež už párkrát presvedčila.

Daniela Peštová a Pavol Habera Zdroj: Instagram

Srdce tejto českej krásky si pred rokmi získal jeden z najlepších slovenských hudobníkov Paľo Habera. Spolu tvoria pár už vyše 20 rokov a obaja si predtým prešli nevydarenými manželstvami. Spevák má s exmanželkou Nadeždou dcéru Zuzanu a Daniela má s talianskym exmanželom Thomasom Butimom syna Yannicka (25). Habera s Peštovou, ktorí vychovávajú aj dve spoločné deti Ellu a Paula Henryho, patria dnes medzi najdlhšie trvajúce vzťahy česko-slovenského šoubiznisu. A vidno to aj na ich spoločných záberoch, ktorými sa sem-tam pochvália na sociálnych sieťach.

Zamilovanosť z nich rozhodne nevypršala. Najnovšie si po dlhých 11 rokoch zapózovali spolu na titulke českého vydania módneho magazínu Elle, kde prezradili aj čo-to zo súkromia. Ako je možné, že im to stále tak klape a ako si udržiavajú vášeň vo vzťahu? „Podľa mňa pomocou humoru. Aby bola vášeň, musí byť aj humor,“ prezradil Habera spomínanému magazínu Elle a Daniela ho doplnila: „Medzi ľuďmi musí fungovať chémia a človek musí zostať hravý.“ Dvojica sa rozhovorila aj o tom, kedy sú jeden pre druhého najviac sexi. „Moja pani je stále sexi,“ povedal Paľo a podobne to platí aj opačne pre jeho polovičku: „Keď sa usmieva, smeje a vtipkuje.“

Naštvaný Paľo Habera naložil bývalým superstaristom! Zavolá ich telka a TOTO sú ich reakcie

Anketa Máte radi Paľa Haberu? Áno 78% Nie 22% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: