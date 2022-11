Dlhoročné športovanie si vybralo svoju daň v podobe zničeného kolena, takže spevák musel na výmenu. „Keď nemáš vo štvrtok čo robiť. Plánovaná odstávka,“ okomentoval odoperované ľavé koleno Pavol. No a aký by to bol Pali bez jeho zmyslu pre humor. Nad ľavým kolenom si totiž nakreslil šípku, aby náhodou lekári nepochybili a nezoperovali mu nesprávne, zdravé, koleno. Takéto prípady sa, žiaľ, v minulosti už stali.

Paľo je nadšený športovec. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Bk8MY6DnFxD/

Barle vedľa postele jasne naznačujú, že bez nich sa spevák nejakú dobu nezaobíde. A hlavne, že si dá teraz na nejaký čas pokoj na gauči a bude sa musieť na pár týždňov zaobísť bez jeho milovaných športov - hokeja, lyžovania, bicyklovania, tenisu, basketbalu aj futbalu.



