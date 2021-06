Diváci a fanúšikovia Haberu sa majú na čo tešiť. Spevák si zahral epizódnu úlohu na Markíze. „Pretože Paľo naspieval titulnú pieseň seriálu Susedia, povedali sme si, že keďže touto časťou začíname 15. rok nášho pôsobenia v Susedoch, nebolo by od veci, keby si sem s nami prišiel na chvíľku zahrať,” vysvetlil režisér seriálu Peter Marcin pre markiza.sk. „S Paľom sa poznáme roky, ešte z Uragánu, kde ho diváci mohli vidieť napríklad v postave Červenej čiapočky,” doplnil ho Andy Kraus. No a Paľo ani minútku neváhal a na ponuku prikývol.

ŠOUBIZNIS: SUSEDIA 15. ROKOV Zdroj: EMIL VAŠKO

„Je dobré, že má Markíza takýto seriál, ktorý je už v podstate ako Priatelia. Stali sa už takým národným folklórom. Andy a Peter to so svojím kolektívom robia tak, aby si tam Slováci našli to svoje, čo ich pritiahne k obrazovkám. A to, že je to úspešné, znamená, že je to asi dobre vymyslené,” prezradil Habera pre markiza.sk. Televízii sa však podaril priam husársky kúsok, keďže Paľo žije v Amerike a na Slovensko lieta iba občas.

„Susedia majú 15. výročie a poprosili ma, či by som prišiel a keďže som bol práve tu, tak som si povedal, prečo nie. Prídem, poviem pár viet, budem sa z toho tešiť a pôjdem zase domov (smiech),“ dodal. Habera si zahral v 150. epizóde, ktorú diváci uvidia už dnes od 20.30 h na Markíze.

