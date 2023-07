FOTO Paľo Habera na koncerte v Holíči: Nečakal, že aj po rokoch mu toto pristane na pódiu ×

Paľo Habera (61), ktorý už roky žije striedavo v Prahe a v Amerike, je momentálne na Slovensku. Dôvodom bol jeho nedávny koncert v Holíči. Uplynulú nedeľu to totiž odpálil aj so svojou kapelou Team na festivale Cibula Fest. A že to bola poriadna hudobná nálož, o tom niet žiadnych pochýb!