Cez víkend bolo v Bratislave rušno. Ultras fanúšikovia i bežní ľudia protestovali pred Úradom vlády. Žiadali odstúpenie premiéra Igora Matoviča a nesúhlasia s opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu. Zasiahla proti nim polícia, ktorá použila slzný plyn i vodné delo. Na záberoch z kontroverzného protestu bolo vidieť dokonca aj deti. Protest si nedal ujsť ani spevák Paľo Drapák.

Pred budovou Úradu vlády sa cez víkend konal protest proti opatreniam zavedeným na zabránenie šírenia nákazy Covid-19 na Slovensku. Zdroj: MICHAL SMRČOK

„Áno, bol som tam, dodržal som všetky bezpečnostné odporúčania, mal som rúško, nezgrupoval som sa, maximálne sme boli pri sebe dvaja, traja ľudia. Dva, tri metre boli stále dodržané a zdržiavali sme sa kúsok od ťažkoodencov. Išli sme tam ako ďalších niekoľko tisíc ľudí, ktorí tam prišli, pretože nie všetky veci, ktoré sa dejú na Slovensku, sú správne,“ prezradil nám Drapák. „Vodné delo nebolo šťastným riešením. V roku 1988 som ho zažil na Hviezdoslavovom námestí. Delo nikdy nerieši veci, pokiaľ sú iné veci k dispozícii. Bolo tam veľa príslušníkov polície, mohli to inak vyriešiť. To je už na zvážení každého riadiaceho veliteľa,“ hovorí hudobník, ktorému robila garde manželka Janette.

„Tiež toto isté zažila v 1988, vždy to vzbudí rešpekt a strach u ľudí. Nikdy to nie je do smiechu a netreba to podceňovať,“ netají sa spevák, ktorý však napriek tomu, že tam boli i deti, ktoré nadávali a vyvolali veľké otázniky a niektorí protestujúci sa správali agresívne, akoby zľahčoval situáciu.

„Tých ultras tam bolo pár, boli bežní ľudia, bolo to skreslené. Zúčastnilo sa niekoľko tisíc ľudí, nie iba pár stoviek. Keď sa hádžu dlaždice do policajtov, to odcudzujem, to sa nemá. Som vždy za pokojné riešenie každej situácie. Inde vo svete ako v Prahe, Berlíne, Paríži, Londýne boli iné „opice“ ako u nás. U nás to bolo nič. Bola to iba taká prechádzka ružovou záhradou oproti protestom vo svete. Tam vypaľujú, hádžu petardy a všeličo možné,“dodal Drapák.