Modelka a podnikateľka Škamlová pribalila so sebou aj exmissku Annu Amenovú a celebritnú lekárku Alenu Pallovú. Všetky tri krásky sú celkom určite pastvou pre oči miestnych, no ostrov je známy tým, že ho často vyhľadávajú aj rôzne celebrity. S obľubou tam chodieva i Dominika Cibulková. No a dámam sa podaril slušný úlovok, keď na ulici stretli svetovú topmodelku z Brazílie a anjelika Victoria´s Secret Izabel Goulart. A spoločná fotka nemohla chýbať.

Brazílska topmodelka Izabel Goulart. Zdroj: acs

SEXI FOTKY SVETOVEJ TOPMODELKY IZABEL GOULART NÁJDETE V GALÉRII >>

Prečítajte si tiež: