Pôvodná česko-slovenská miniséria je inšpirovaná skutočnou udalosťou a vznikla pod značkou Voyo Originál. Hlavný hrdina skončil za mrežami. No jeho prípad sa tým iba začína. Českej novinárke napísal z indonézskeho väzenia mladík menom Tomáš Toman. Bol zadržaný na úteku pred českou spravodlivosťou a tvrdil, že zločin, za ktorý bol odsúdený na dvanásť a pol roka väzenia, nespáchal. Do väzenia ho vraj poslal sporný posudok súdneho znalca prezývaného Matematik zločinu. Je možné, že by sa expert tentoraz prepočítal? Novinárka Sodomková sa do Tomanovho prípadu ponára a postupne zisťuje, že na ňom veľa vecí nesedí. Môže však veriť Tomanovej verzii udalostí?

V roku 2008 otriasla Českom udalosť, keď mal mladý muž v Prahe údajne dobiť iného mladíka na smrť. Pred nástupom do väzenia však utiekol do Indonézie, kde bol naňho vydaný medzinárodný zatykač. Týmto príbehom je inšpirovaná nová miniséria. Mladý Tomáš Toman, ktorého príbehom sa seriálová novinka inšpiruje, mal vtedy síce povesť bitkára, no zároveň vôľu preukázať, že sa niekde v systéme stala chyba. „Sila celého príbehu je vo vôli nevzdávať sa. Ja osobne som tam cítil absenciu práva, ktorá tam rozhodne bola a vlastne, v úvodzovkách, ešte stále je. Nezabaliť to, nedať si páčiť krivdu, ktorá sa vám deje, ale za pravdu bojovať,“ vyjadril sa Toman, ktorý dal tvorcom súhlas na spracovanie príbehu a osobne sa na nakrúcaní aj zúčastnil.

Obľúbený Tomáš Maštalír si v minisérii strihol rolu prestížneho pražského advokáta, ktorého kontaktuje matka Tomana. Tá je ochotná zaplatiť za právne služby na vykúpenie svojho syna z väzenia akúkoľvek sumu. „Matematika zločinu odhaľuje niečo, čoho sa všetci bojíme, a to nespravodlivosť, zlyhanie systému. Vďaka nej sa stávame svedkom niečoho, o čom sme si mysleli, že nie je vôbec možné, aby sa stalo,“ opisuje novinku režisér Peter Bebjak.

Nestáva sa často, aby sa hlavný hrdina mohol stretnúť s predlohou, ktorú si ide zahrať. Českému hercovi Janovi Nedbalovi sa však táto možnosť naskytla, a teda neváhal, na Tomáša Tomana si vypýtal číslo a zavolal mu. „Hneď ma prekvapilo, ako bol ,namakaný‘. V čase, keď šiel do väzenia, to bol taký chudý vyšší chlapec a teraz to bol veľký valnatý a zarastený týpek, ktorého by som v živote nespoznal,“ povedal o prvom stretnutí s tým, že mal naňho asi milión otázok. „Možno som ho potreboval spoznať aj trochu opitého, aby odhodil všetky zábrany a bol sám sebou. Aj v tom najhoršom. Čo bol ten stav, počas ktorého sa stala ona tragédia,“ povedal herec Jan Nedbal, ktorý si v minisérii zahral hlavnú postavu. Ako sa mu podarilo svoju predlohu naštudovať, si môžete pozrieť už teraz jedine na Voyo.

A čo je s Tomanom dnes? Na pražskej premiére trojdielnej minisérie Matematika zločinu nechýbal ani skutočný Tomáš Toman, ktorého životný príbeh sa stal predlohou seriálu. Toman si za mrežami odsedel dokopy šesť rokov, a to aj napriek tomu, že bol nevinný. V roku 2008 mal pred pražským klubom Cross údajne dobiť na smrť istého muža. Za tento čin Toman dostal 12,5 roka natvrdo, do výkonu trestu ale nenastúpil a namiesto toho utiekol do zahraničia. Chytili ho v roku 2011 v Indonézii, odkiaľ bol po dvoch rokoch tamojšieho žalára vydaný späť do Českej republiky. Ukázalo sa, že za mužovu smrť nemohli Tomanove päste a kopance, ale pád železnej konštrukcie. Jeho čin bol prekvalifikovaný a trest znížený z 12, 5 na 3, 5 roka - odsedel si zhruba 6.

Nápad priniesť Tomanov príbeh na obrazovky prišiel v čase, keď sa o rokoch strávených za mrežami rozhodol prehovoriť v podcaste Magdalena Sodomková & Brit Jensen. "Pocit je to zvláštny, ale keď sme vtedy natočili ten podcast, tak sa ozvala produkcia, že to chcú sfilmovať," povedal pre eXtra.cz





