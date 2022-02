Fanúšikovia markizáckeho seriálu si určite všimli, že Krajčiová v ňom predvádza šaty, ktoré sa vymykajú tým oku lahodiacim. Išlo totiž hlavne o to, aby kompletný outfit odrážal jej seriálový charakter. Inšpiráciou bol, samozrejme, ruský originál – Helena mala pôsobiť dedinsky, ale zároveň ako múdra žena. Jej outfity zohnali stylistky hlavne v sekáčoch, aby pôsobili ako použité oblečenie, aby bolo vidno, že to už bolo nosené a že si to mohla ušiť aj sama, keďže v seriáli sa tým prezentuje. Kostymérky vyberali šaty spoločne so samotnou Helenou, aby sa v tom cítila dobre a pohodlne. Ako sme sa dozvedeli, výber seriálových kostýmov bol pre stylistky o to viac zaujímavý, lebo to bolo niečo iné ako obliekať hercov do konfekcií.

Helena Krajčiová počas profi fotenia. Zdroj: Jakub Čajko

Čo sa týka vizáže, Helena musela vyzerať čo najviac prirodzene – jemný mejkap a trocha špirály – takže jej príprava netrvala veľmi dlho, zhruba 20 minút, počas ktorých jej upravili vlasy a špeciálne ofinku. Práve tá bola Helenin nápad. Na jej úprave to bolo to najzložitejšie, keďže ju museli upraviť tak, aby v seriáli pôsobila stále rovnako. Každá herečka by najradšej vyzerala na televíznych obrazovkách čo najkrajšie, ale Helena s touto úpravou nemala absolútne žiadny problém, dokonca sa na ňu tešila a robila si z nej žarty.

Helena Krajčiová má vernú kópiu, dcéra akoby jej z oka vypadla: V týchto šatočkách nemá chybu!