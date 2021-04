Erika Judínyová vyvolala svojím outfitom medzi divákmi opäť veľké vášne. Pozrite, ako ju stylisti obliekli do najnovšej Smotánky.

Odkedy Erika otehotnela a stala sa mamou, radikálne zmenila v Smotánke štýl obliekania. Kým dlhé roky bola verná sexi odhaleným outfitom, teraz sa oblieka oveľa decentnejšie, čo oceňujú aj diváci. Nie vždy sa však jej štýl stretne s takým ohlasom. V najnovšej Smotánke opäť rozprúdila debatu ohľadne jej oblečenia. Na sebe mala totiž ,,over size" svetrík, hrubú sukňu asymetrického strihu a svoje obľúbené béžové lodičky. ,,Ja mám pocit, že odkedy je mamou, tak vizáž v Smotanke má omnoho decentnejší. Mne to je veľmi sympatické," napísala pod fotku diváčka Hana. ,,Tentokrát sa mi Erika v tomto outfite veľmi páči!" zhodnotila ju diváčka Janka. ,,Konečne už nemáva tie sandálky šnurovacie po celých lýtkach," ozvali sa ďalší. ,,Svetrík je super, ale viac by k nemu pasovali rifle," napísala názor diváčka Katka.

Erika Judínyová Zdroj: Instagram.com/#erikajudinyova

Čo však viacerým prekážalo, boli opäť jej topánky, ktoré tak rada nosí. ,,A zas má tie lodičky, ktorú sú jej veľké," všimla si diváčka Marta. A ako hodnotíte Erikin outfit vy?

