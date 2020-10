Po smrti Andrejky Fischer († 47) ostal Otto vo veľkom dome úplne sám a zrútený. Rodina a blízki priatelia mu nosili jedlo a robili mu spoločnosť. Jednou z nich bola aj bývalá misska. Weiter je však od septembra v nemocnici, kde nemôže prijímať návštevy a snaží sa dať dokopy svoj zdravotný stav.

Otto Weiter a Daniela Kralevich upratali hrob jeho zosnulej manželky. Zdroj: Plus JEDEN DEŇ

Počas jeho hospitalizácie mala jeho „opatrovateľka“ Kralevich smrteľnú nehodu. Jej auto koncom septembra zrazilo na priechode pre chodcov mladú študentku Linh (†18), ktorá na mieste zomrela. Zaujímalo nás, či sa Weiter s Kralevich už stihli spojiť.

„S Danielou som nebol v kontakte od pohrebu. Len so mnou bola dvakrát upratať kvety na cintoríne. Boli sme to tam očistiť a raz sme tam boli, keď pršalo. Odvtedy som ju vôbec nevidel. Vôbec spolu nekomunikujeme. Viem, aj som počul, že mala nejaké problémy, no presne neviem, čo sa tam stalo. Nechcem to komentovať, ešte sme spolu netelefonovali. Ja tu mám prístup aj na internet a aj k novinám, len na veľa vecí nemám čas,“reagoval nám spevák.

