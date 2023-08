Počas celého dňa smútia za legendárnym Vašom nielen hudobníci a kolegovia, ale aj všetci jeho obdivovatelia. S náhlou stratou speváka, hudobného producenta a veľkého umelca našej hudobnej scény sa budú ľudia ešte dlhý čas spamätávať. Slová plné smútku, no zároveň neskonalej úcty mu daroval aj Paľo Habera.

28. júl 2023: Jeden z posledných záberov Vaša Patejdla počas koncertu na festivale Benátská v českom Liberci. Zdroj: profimedia

"Ohh.. Vašo! Keď som sa dnes zobudil, netušil som, že budem písať toto. Mám v hlave úplný chaos! Pre pár týždňami sme sa dohovárali, že ideš urobiť k svojej 70-ke koncert v Lucerne a že či by som ti tam prišiel zaspievať? Neváhal som ani sekundu a povedal ´samozrejme´! Tak ti chcem teda ešte povedať, že som tvoju prácu vždy obdivoval a že aj ty si bol jedným z dôvodov, prečo som sa stal hudobníkom," začal Habera.

Jožo Ráž aj Vašo Patejdl mali počas budúceho roka na veľkolepých koncertoch osláviť 70-ku. Zdroj: Archív

"Nikto u nás nedokázal napísať s takou ľahkosťou tak krásne pesničky ako ty. Mal som to šťastie, že sa naše cesty hneď na začiatku mojej kariéry skrížili a pri nasej spoločnej práci (a bolo jej teda dosť veľa) som sa mohol od teba učiť. Ďakujem ti Vašo! A ďakujem ti aj za to, že sme mohli byt priatelia!"

"Občas v živote niečo vzácne nájdeme a robí nás to šťastnými (bez toho, aby sme si to primárne uvedomovali) a keď to stratíme-sme smutní. Vašo som smutný! Stratil som priateľa-teba! Odpočívaj v pokoji!" rozlúčil sa spevák s priateľom.