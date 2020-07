Herec Filip Tůma (42) z markizáckych Oteckov si doprial dovolenku a s Nelou Pociskovou (29) i deťmi si to namieril do Tatier. Tam každý deň celá rodinka absolvuje horské túry.

„Máme krásnu krajinu. Vysokohorský vodca,“pochválila sa Nela Pocisková na Instagrame zábermi svojej rodiny z Tatier. Nechýbala ani snímka z túry jej snúbenca Filipa Tůmu. Tá ho však zachytáva spredu, ako šliape do kopca, pričom sa nedá prehliadnuť hercovo pribraté brucho. Jeho výraz tiež hovorí za všetko. Ešte kúsok a vyzerá to tak, že Tůma by možno vypľul aj dušu. Filip, už žiadne kalorické jedlá na večeru...

Filip s Nelou si zažijú kopu zábavy. Zdroj: Instagram F. T.